Влашич отсутствовал на разминке ЦСКА перед товарищеским матчем с «Нижним Новгородом»
16:56
Полузащитник ЦСКА Влашич отсутствовал на разминке перед товарищеским матчем с «Нижним Новгородом». При этом его фамилия присутствует в заявке на эту встречу.
Позже футболист все же появился на публике и занял место на скамейке запасных.
Ранее появилась информация, что 23-летний хорват близок к переходу в «Милан».
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.
В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
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