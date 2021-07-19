Влашич отсутствовал на разминке ЦСКА перед товарищеским матчем с «Нижним Новгородом»

Полузащитник ЦСКА Влашич отсутствовал на разминке перед товарищеским матчем с «Нижним Новгородом». При этом его фамилия присутствует в заявке на эту встречу.

Позже футболист все же появился на публике и занял место на скамейке запасных.

Ранее появилась информация, что 23-летний хорват близок к переходу в «Милан».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.