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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

16:53
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА.
Кирилл Набабкин. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА продлил контракт с Кириллом Набабкиным до окончания сезона-2021/22, сообщает 19 июля официальный сайт клуба.

34-летний защитник выступает за армейцев с 2010 года. Ранее он также играл за ФК «Москва».

Футболист провел за красно-синих 252 матча, в которых забил четыре гола. Набабкин — трехкратный чемпион России, который дважды выигрывал Кубок России и трижды — Суперкубок.

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