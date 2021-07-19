ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

ЦСКА продлил контракт с Кириллом Набабкиным до окончания сезона-2021/22, сообщает 19 июля официальный сайт клуба.

34-летний защитник выступает за армейцев с 2010 года. Ранее он также играл за ФК «Москва».

Футболист провел за красно-синих 252 матча, в которых забил четыре гола. Набабкин — трехкратный чемпион России, который дважды выигрывал Кубок России и трижды — Суперкубок.