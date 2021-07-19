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Грушевский: «Березуцкому нужно меньше слушать критиков и верить в свои силы»

17:01
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» утверждение Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды.

«Вчера я услышал глупейшие выдумки СМИ. Не думайте, в ЦСКА не все так плохо, чтобы назначать Черчесова главным тренером. Мне кажется, приставка «И.О» для Березуцкого могла быть связанна исключительно с какими-то формальностями.

Вчера ЦСКА решил прервать все глупые слухи, придуманные СМИ, и обьявил Алексея главным тренером. Сегодня ему предстоит первый контрольный матч против «Нижнего Новгорода». Березуцкому нужно меньше слушать критиков и верить в свои силы", — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

19 июля Алексей Березуцкий был утвержден главным тренером ЦСКА. Сегодня в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности».

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