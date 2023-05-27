Вингер «Коринтианса» Педро может перейти в «Арсенал», приоритетное право трансфера принадлежит «Зениту»

Нападающий «Коринтианса» Педро Энрике близок к переходу в «Арсенал», заявил бразильский журналист и ведущий подкаста Os Donos da Bola Нето.

«Я слышал, что Педро может перейти в «Арсенал». Впрочем, клуб не отпустил его на молодежный чемпионат мира. До этого он играл за сборную в каждом матче. Сложно сказать, что произойдет в итоге», — приводит Sport Witness слова Нето.

В январе в результате перехода нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» «Зенит» получил приоритетное право выкупа 17-летнего Педро.

Педро — воспитанник «Коринтианса», на его счету 5 голов в 10 матчах за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.