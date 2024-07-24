Радимов: «Вижу и чувствую, что у «Локомотива» будут явные проблемы в этом чемпионате»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу «Локомотива» над «Акроном» (3:2) в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Акрон» играл в открытый футбол — и этим команда понравилась. Другой вопрос, насколько продуктивно это будет для них в РПЛ, потому что уровень мастерства футболистов не позволит доминировать в каждом матче. Что касается «Локомотива», то я вижу и чувствую, что у них будут явные проблемы в этом чемпионате. В обороне ничего не изменилось, те же два свои мяча «Локо» получает — и центральный защитник им все так же необходим, уже года три, а они все никак не могут его купить. Ну и, разумеется, потеря Глушенкова, Жемалетдинова и Миранчука не может не сказаться. При всем уважении к молодым ребятам, им не вывезти. Так что, повторюсь, лихорадить их будет весь сезон, и борьба за медали будет невероятно сложной. Конкурировать с тем же «Зенитом» просто невозможно", — цитирует «РБ Спорт» Радимова.