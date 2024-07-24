Газизов: «Марио Фернандес стал бы усилением для «Динамо», но он вряд ли будет в Махачкале»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с защитником Марио Фернандесом.

«Фернандес — зарекомендовавший себя футболист, это очень мастеровитый игрок. О его классе и говорить не приходится! Тут дело в другом — наша команда строится чуть по-другому. Естественно, такой футболист всегда будет украшением для любой команды, он бы стал усилением для «Динамо», но Марио вряд ли будет в Махачкале», — цитирует Sport24 Газизова.

Ранее стало известно, что 33-летний Фернандес покинет «Зенит» на правах свободного агента.