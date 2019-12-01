Владислав Радимов: «Чего-то Шюррле в запасе? Чемпион мира же...»
18:50
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» снова с иронией высказался о нападающем красно-белых Андре Шюррле. 29-летний немец — чемпион мира-2014 арендован московской командой до конца.
— Чего-то Шюррле в запасе? — написал Радимов в Twitter. — Чемпион мира же...
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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Победой «Зенита»
51.7%
Результативной ничьей
11.6%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой «Спартака»
33.4%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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