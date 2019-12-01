Владислав Радимов: «Чего-то Шюррле в запасе? Чемпион мира же...»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» снова с иронией высказался о нападающем красно-белых Андре Шюррле. 29-летний немец — чемпион мира-2014 арендован московской командой до конца.

— Чего-то Шюррле в запасе? — написал Радимов в Twitter. — Чемпион мира же...

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