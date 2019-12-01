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Владислав Радимов: «Чего-то Шюррле в запасе? Чемпион мира же...»

18:50
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» снова с иронией высказался о нападающем красно-белых Андре Шюррле. 29-летний немец — чемпион мира-2014 арендован московской командой до конца.

— Чего-то Шюррле в запасе? — написал Радимов в Twitter. — Чемпион мира же...

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Зенит — Спартак

Результаты опроса

проголосовало: 9198
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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Победой «Зенита»
51.7%
Результативной ничьей
11.6%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой «Спартака»
33.4%
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Дополнительная информация

https://twitter.com/radimov02/status/1201165271421136896

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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