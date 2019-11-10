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Владислав Игнатьев: «Нужно было сохранить преимущество, но потеряли концентрацию»

22:54
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба москвичей.

— Забили первыми, — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива». — Нужно было сохранить преимущество, но потеряли концентрацию. Надо что-то с этим делать, иначе и дальше будем терять очки. Игра на левом фланге? Была зона, пробовал подключаться, дважды попал во вне игры. При атаках по левому флангу Палыч просит идти вперед.

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Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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