Владислав Безбородов назначен главным судьей матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Владислав Безбородов назначен главным арбитром встречи «Краснодар» — «Локомотив», которая состоится 6 августа (начало — в 20.00 мск). Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Егор Болховитин, резервный судья — Юнус Кошко, ВАР — Игорь Панин, АВАР — Валерий Данченко.
Все назначения судей на матчи 4-го тура РПЛ:
6 августа (суббота)
«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.
7 августа (воскресенье)
«Торпедо» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.
«Сочи» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0