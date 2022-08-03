Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:04

Владислав Безбородов назначен главным судьей матча 4-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

РФС назвал имена судей на матчи 4-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Владислав Безбородов назначен главным арбитром встречи «Краснодар» — «Локомотив», которая состоится 6 августа (начало — в 20.00 мск). Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Егор Болховитин, резервный судья — Юнус Кошко, ВАР — Игорь Панин, АВАР — Валерий Данченко.

Все назначения судей на матчи 4-го тура РПЛ:

6 августа (суббота)

«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

7 августа (воскресенье)

«Торпедо» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

Источник: https://rfs.ru/news/216409
Футбол
РПЛ
Владислав Безбородов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
«Оправданий судей будет больше». Почему РФС может сделать платными жалобы на арбитров
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Хусаинов: «Думаю, что с введением платной жалобы обращений в ЭСК станет меньше»
Агент Кутепова не уверен, что защитник будет играть в матче «Торпедо» — «Химки»
Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»
Новичок «Зенита» Мантуан приступил к тренировкам в общей группе
Каррера о встрече с Семаком в ресторане: «Это особенный человек и великий тренер»
Магомед Адиев может возглавить «Урал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кутицкий о Бальбуэна: «Подсмотрел у него, как правильно действовать персонально»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости