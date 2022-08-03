РФС назвал имена судей на матчи 4-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Владислав Безбородов назначен главным арбитром встречи «Краснодар» — «Локомотив», которая состоится 6 августа (начало — в 20.00 мск). Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Егор Болховитин, резервный судья — Юнус Кошко, ВАР — Игорь Панин, АВАР — Валерий Данченко.

Все назначения судей на матчи 4-го тура РПЛ:

6 августа (суббота)

«Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

7 августа (воскресенье)

«Торпедо» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.