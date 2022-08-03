«Факел» оштрафовали на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков во время матча с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Факел» за поведение болельщиков в домашнем матче 3-го тура против «Динамо» (3:3).

«Клуб получил штраф в 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники», — передают слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспонденты «СЭ» Дмитрий Барулев и Полина Николаева.

Матч против «Динамо» стал для «Факела» первым домашним в сезоне-2022/23. В 4-м туре команда из Воронежа сыграет на выезде против ЦСКА. Игра состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).

После трех туров чемпионата России-2022/23 «Факел» занимает 14-е место с 2 очками.