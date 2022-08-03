Кутицкий о Бальбуэна: «Подсмотрел у него, как правильно действовать персонально»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением о бывшем одноклубнике Фабиане Бальбуэна.

«Крупный защитник, который очень качественно снимает весь верх. В матче с «Рубином» забил со стандарта важный мяч. Еще и «Крыльям» забивал. У него хороший первый пас, игра в отборе, подсказ. Что-то у него подсмотрел, например, в плане жесткости, как правильно действовать персонально, выбирать позицию. Обычно он у нас после игр включал песню Bella ciao и зажигал под нее. Фаба — большой весельчак и шутник», — цитирует Metarating.ru Кутицкого.

Также воспитанник академии «Динамо» назвал игрока, против которого сложнее всего играть в РПЛ.

«Назову Изидора. Он мощный, быстрый, техничный. Сложно против него действовать. Еще Коля Комличенко, он тоже в полном порядке», — добавил Кутицкий.

Бальбуэна заключил с бразильской командой «Коринтианс» соглашение на год. 10 июля «Динамо» объявило о том, что 30-летний парагваец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. Бальбуэна перешел в московский клуб в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.