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Кутицкий о Бальбуэна: «Подсмотрел у него, как правильно действовать персонально»

Кутицкий заявил, что научился у Бальбуэна правильным действиям при персональной защите
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением о бывшем одноклубнике Фабиане Бальбуэна.

«Крупный защитник, который очень качественно снимает весь верх. В матче с «Рубином» забил со стандарта важный мяч. Еще и «Крыльям» забивал. У него хороший первый пас, игра в отборе, подсказ. Что-то у него подсмотрел, например, в плане жесткости, как правильно действовать персонально, выбирать позицию. Обычно он у нас после игр включал песню Bella ciao и зажигал под нее. Фаба — большой весельчак и шутник», — цитирует Metarating.ru Кутицкого.

Также воспитанник академии «Динамо» назвал игрока, против которого сложнее всего играть в РПЛ.

«Назову Изидора. Он мощный, быстрый, техничный. Сложно против него действовать. Еще Коля Комличенко, он тоже в полном порядке», — добавил Кутицкий.

Бальбуэна заключил с бразильской командой «Коринтианс» соглашение на год. 10 июля «Динамо» объявило о том, что 30-летний парагваец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. Бальбуэна перешел в московский клуб в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kutitskiy-o-futboliste-rpl-protiv-kotorogo-emu-bylo-tyazhelee-vsego-igrat-izidor-moshchnyy-bystryy-t-1325841/
Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вильсон Изидор
Фабиан Бальбуэна
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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