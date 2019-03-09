Владимир Рыков: "Максименко просто ошибся. Такие голы всегда на совести вратарей"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в интервью "СЭ" признался, что в первом круге чемпионата России вратарь "Спартака" Александр Максименко ошибся, дав ему забить. В 19-м туре командам вновь предстоит сыграть, но только уже на поле "Динамо".

– Ваш же гол в ворота "Спартака" претендует на лучший мяч всего сезона.

– Я иногда слежу за вратарями. В той же игре с "Арсеналом" у меня был похожий момент, но голкипер успел вытащить. А в матче с красно-белыми Максименко просто ошибся. Я бил именно туда, куда хотел, но он не сработал. Виталий Кафанов (тренер вратарей "Ростова". – Прим. "СЭ") правильно сказал, что такие голы всегда на совести голкипера.

– Сколько народу подписалось на вас в Инстаграме после того матча?

– Запросов было много. Но я не люблю добавлять незнакомцев. У меня даже профиль закрытый. А в вотсап прилетело много приятных слов, как будто был день рождения! Но эта история уже в прошлом. Нужно готовиться к следующей игре. (Сергей Погребняк)

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