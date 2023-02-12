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Обухов: «Лучший нападающий в России — Писарский. Он уникальный и очень нестандартный»

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игре бывшего форварда оренбургской команды Владимира Писарского (Сычевого).

«Лучший нападающий в России — Писарский. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были еще в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола: защитник ждет от него одного, а он делает совершенно другое», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Также он ответил на вопрос, может ли с кем-то сравнить Писарского.

«В России, думаю, нет. Для меня он достаточно уникальный нападающий. Он очень силен в созидании и завершении, около штрафной», — добавил футболист.

В конце декабря Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В текущем сезоне чемпионата России нападающий забил 14 голов и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-obuhov-pisarskij-luchshij-napadayushhij-rpl-unikal-ny-j-i-ochen-nestandartny-j/
Владимир Обухов
Владимир Сычевой
ФК Оренбург
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

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