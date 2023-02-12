Главный тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о форме Норманна

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что думает о физической форме полузащитника Матиаса Норманна перед стартом второй части сезона РПЛ.

— Как можете оценить состояние Матиаса Норманна? Готов ли он уже быть игроком стартового состава?

— Сегодня мы дали ему почувствовать игровой ритм, и Норманн проделал довольно приличную работу. Но он много времени был без соревновательной практики, и сейчас ему нужно набирать игровые кондиции.

Мы начинали сезон с Николой Моро в опорной зоне, потом на смену ему пришёл Норманн, а заканчивали год с Александром Кутицким. В итоге мы нашли неплохой баланс на поле. Также на этой позиции выступал Даниил Фомин. Так что сейчас у нас здоровая конкуренция в команде, а кто выйдет на поле в официальных матчах, будем решать перед играми, — цитирует бело-голубых «Динамо».

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице. В этом сезоне 26-летний футболист участвовал лишь в 4 матчах РПЛ.