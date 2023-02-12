Синама-Понголь: «В «Ростове» мы наслаждались футболом. Игроки были счастливы переходить в клуб»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» объяснил, почему команда из Ростова-на-дону привлекает игроков.

«Ростов» — тот клуб, куда футболисты были счастливы переходить. Здесь мы наслаждались футболом, замечательный город, не так далеко от Москвы. Люди там любят футбол, что показала Лига чемпионов. Клуб все развивается и развивается, это идет только на пользу всей лиге. Я помню каждую победу в матчах за «Ростов». У нас была отличная команда", — сказал Синама-Понголь «СЭ».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).