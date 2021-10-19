Полузащитник Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с «Зенитом». Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

«Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

Не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100 процентов сосредоточен на «Зените». Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом", — приводит слова Барриоса пресс-служба клуба.

Также полузащитник отметил, что ему и его семье комфортно в Санкт-Петербурге.

«Мне и моей семье очень комфортно в этом городе, дочка и жена давно адаптировались к погоде, они счастливы — все это позволяет мне лучшим образом проявлять себя в спортивном плане и приносить максимум пользы команде. Надеюсь, так будет и впредь».

28-летний Барриос присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. За это время полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.