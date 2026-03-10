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Кузьмичев: «У «Локо» пока нет предложений из Европы по Батракову»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил возможный переход своего клиента в европейский клуб.

— Как бы оценили игру Батракова, который начал матч с «Ахматом» слева в полузащите, а лишь после 0:2 переместился в центр поля?

— С одной стороны, Алексей всех приучил, что в каждом матче либо забивает, либо отдает. Все ждут от него таких действий. Сегодня он свой лицевой счет не пополнил. Но если вспомните первый мяч москвичей, то именно Батраков выполнил предголевую передачу на Морозова, а тот скинул на Фасона. Мне его игра понравилась. В целом в составе команды Галактионова я бы выделил троих — Пруцева, Морозова и Батракова.

— В понедельник появилась информация о том, что агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков полетел в Италию на переговоры с клубами Серии А. У вас в ближайшее время не предвидится такой командировки по поводу будущего Батракова?

— Мне сложно сказать, на какие переговоры полетел Александр. Но вообще порядок действий в данном случае такой. Сначала ЦСКА должен получить официальное предложение от итальянского клуба, дать свой предварительный ответ. А затем уже представитель игрока начинает обсуждать необходимые нюансы сделки.

Так что, если я сейчас поеду с кем-то договариваться без согласия «Локо», это будет выглядеть странно.

— Значит, пока в «Локо» предложений по Батракову из Европы не приходило?

— Ну... Пока нет. Все ждут летнего трансферного окна, понимая, что можно будет воспользоваться опцией в контракте Алексея.

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Предложений по Батракову из Европы пока нет. Черчесов готов решать в РПЛ высокие задачи». Интервью Кузьмичева

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Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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