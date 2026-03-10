«Краснодар» может сыграть с «Амкалом» 28 марта

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности «Краснодар» 28 марта проведет товарищеский матч с «Амкалом».

Команды также встречались в марте 2025 года. Тогда «Краснодар» разгромил медиакоманду со счетом 6:1.

«Краснодар» набрал 43 очка за 20 туров РПЛ и возглавляет турнирную таблицу. В сезоне-2024/25 «быки» впервые в своей истории стали чемпионами России.

«Амкал» является чемпионом шестого сезона Медийной футбольной лиги, а также победителем Кубка МФЛ и Московского кубка селебрити-2021.

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