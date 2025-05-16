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16 мая 2025, 09:40

Иваницкий: «Дмитриева сказала: «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о съемках фильма, посвященного легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову.

— Еще с Василием Уткиным пересечения были?

— Самое памятное — с нашим фильмом про Черенкова. Впрочем, Вася к этой истории причастен опосредованно.

— Документальный фильм?

— Художественный! В 2004-м сделали с коллегами по «НТВ-Плюс». Назвали «Высшая лига». Фильм-сказка о Федоре Черенкове». Я там был продюсером. А началось все с Черданцева. Он дружил с околоспартаковскими кошельками. В футбольчик с ними поигрывал, что-то для них комментировал.

Один из этих банкиров предложил снять кино про Черенкова. Спросил: «Возьметесь?» Мы согласились. Когда обсуждали сюжетные ходы, кто-то обронил, что в юности кумиром Федора был Михаил Булгаков, игравший за «Спартак» в 70-е.

— Человек трагической судьбы, покончивший с собой в 32 года.

— Да. Ну и решили обыграть эту тему — два Булгакова: писатель и футболист, аллюзии к «Мастеру и Маргарите», добро и зло, немного мистики... За пару дней режиссер Сергей Кравчук написал потрясающий артхаусный сценарий.

Принесли заказчику. Он полистал, поморщился: «Что за хрень?» Вечером показал маме: мол, погляди, какой бред сочинили. А та из театральной среды. Прочитав, воскликнула: «Ты что?! Это гениально!» Банкир прислушался к матушке и выделил деньги.

— Много?

— Копейки. Мы на всем экономили, выкручивались как могли. Две роли: корреспондента и дворового хулигана — доверили соответственно Черданцеву и Трушечкину. Ангела сыграл Федор Добронравов, тогда почти никому не известный. Дьявола — Александр Жигалкин, будущий режиссер «6 кадров».

— А Черенкова?

— Актер театра Вахтангова Олег Лопухов. Есть между ними какое-то сходство. А в концовке и сам Федор появляется в кадре на несколько секунд. Роль крохотная, без слов.

— Что от него требовалось?

— Пройти по мосту «Багратион» под аплодисменты массовки. Договаривались с ним о съемке Черданцев и Серега Мещеряков, сопродюсер. Никаких условий Федор не выдвигал, о гонораре даже на заикался. Да у нас и денег к тому моменту уже не осталось.

Я вообще поражаюсь, как за четыре месяца при скромнейшем бюджете умудрились такую картину снять? Понятно, она странная, наивная, без спецэффектов. Но цепляет! Я принес диск Дмитриевой. В надежде, что фильм выйдет на «Плюсе». После просмотра Анна Владимировна сказала: «Я не могу это поставить на канал». — «Почему?» — «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им».

— Судьба фильма?

— На экраны так и не вышел. Но на моем YouTube-канале есть. Кому интересно, могут посмотреть.

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
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Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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