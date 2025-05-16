Иваницкий: «Дмитриева сказала: «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им»
Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о съемках фильма, посвященного легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову.
— Еще с Василием Уткиным пересечения были?
— Самое памятное — с нашим фильмом про Черенкова. Впрочем, Вася к этой истории причастен опосредованно.
— Документальный фильм?
— Художественный! В 2004-м сделали с коллегами по «НТВ-Плюс». Назвали «Высшая лига». Фильм-сказка о Федоре Черенкове». Я там был продюсером. А началось все с Черданцева. Он дружил с околоспартаковскими кошельками. В футбольчик с ними поигрывал, что-то для них комментировал.
Один из этих банкиров предложил снять кино про Черенкова. Спросил: «Возьметесь?» Мы согласились. Когда обсуждали сюжетные ходы, кто-то обронил, что в юности кумиром Федора был Михаил Булгаков, игравший за «Спартак» в 70-е.
— Человек трагической судьбы, покончивший с собой в 32 года.
— Да. Ну и решили обыграть эту тему — два Булгакова: писатель и футболист, аллюзии к «Мастеру и Маргарите», добро и зло, немного мистики... За пару дней режиссер Сергей Кравчук написал потрясающий артхаусный сценарий.
Принесли заказчику. Он полистал, поморщился: «Что за хрень?» Вечером показал маме: мол, погляди, какой бред сочинили. А та из театральной среды. Прочитав, воскликнула: «Ты что?! Это гениально!» Банкир прислушался к матушке и выделил деньги.
— Много?
— Копейки. Мы на всем экономили, выкручивались как могли. Две роли: корреспондента и дворового хулигана — доверили соответственно Черданцеву и Трушечкину. Ангела сыграл Федор Добронравов, тогда почти никому не известный. Дьявола — Александр Жигалкин, будущий режиссер «6 кадров».
— А Черенкова?
— Актер театра Вахтангова Олег Лопухов. Есть между ними какое-то сходство. А в концовке и сам Федор появляется в кадре на несколько секунд. Роль крохотная, без слов.
— Что от него требовалось?
— Пройти по мосту «Багратион» под аплодисменты массовки. Договаривались с ним о съемке Черданцев и Серега Мещеряков, сопродюсер. Никаких условий Федор не выдвигал, о гонораре даже на заикался. Да у нас и денег к тому моменту уже не осталось.
Я вообще поражаюсь, как за четыре месяца при скромнейшем бюджете умудрились такую картину снять? Понятно, она странная, наивная, без спецэффектов. Но цепляет! Я принес диск Дмитриевой. В надежде, что фильм выйдет на «Плюсе». После просмотра Анна Владимировна сказала: «Я не могу это поставить на канал». — «Почему?» — «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им».
— Судьба фильма?
— На экраны так и не вышел. Но на моем YouTube-канале есть. Кому интересно, могут посмотреть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5