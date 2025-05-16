Иваницкий: «Дмитриева сказала: «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о съемках фильма, посвященного легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову.

— Еще с Василием Уткиным пересечения были?

— Самое памятное — с нашим фильмом про Черенкова. Впрочем, Вася к этой истории причастен опосредованно.

— Документальный фильм?

— Художественный! В 2004-м сделали с коллегами по «НТВ-Плюс». Назвали «Высшая лига». Фильм-сказка о Федоре Черенкове». Я там был продюсером. А началось все с Черданцева. Он дружил с околоспартаковскими кошельками. В футбольчик с ними поигрывал, что-то для них комментировал.

Один из этих банкиров предложил снять кино про Черенкова. Спросил: «Возьметесь?» Мы согласились. Когда обсуждали сюжетные ходы, кто-то обронил, что в юности кумиром Федора был Михаил Булгаков, игравший за «Спартак» в 70-е.

— Человек трагической судьбы, покончивший с собой в 32 года.

— Да. Ну и решили обыграть эту тему — два Булгакова: писатель и футболист, аллюзии к «Мастеру и Маргарите», добро и зло, немного мистики... За пару дней режиссер Сергей Кравчук написал потрясающий артхаусный сценарий.

Принесли заказчику. Он полистал, поморщился: «Что за хрень?» Вечером показал маме: мол, погляди, какой бред сочинили. А та из театральной среды. Прочитав, воскликнула: «Ты что?! Это гениально!» Банкир прислушался к матушке и выделил деньги.

— Много?

— Копейки. Мы на всем экономили, выкручивались как могли. Две роли: корреспондента и дворового хулигана — доверили соответственно Черданцеву и Трушечкину. Ангела сыграл Федор Добронравов, тогда почти никому не известный. Дьявола — Александр Жигалкин, будущий режиссер «6 кадров».

— А Черенкова?

— Актер театра Вахтангова Олег Лопухов. Есть между ними какое-то сходство. А в концовке и сам Федор появляется в кадре на несколько секунд. Роль крохотная, без слов.

— Что от него требовалось?

— Пройти по мосту «Багратион» под аплодисменты массовки. Договаривались с ним о съемке Черданцев и Серега Мещеряков, сопродюсер. Никаких условий Федор не выдвигал, о гонораре даже на заикался. Да у нас и денег к тому моменту уже не осталось.

Я вообще поражаюсь, как за четыре месяца при скромнейшем бюджете умудрились такую картину снять? Понятно, она странная, наивная, без спецэффектов. Но цепляет! Я принес диск Дмитриевой. В надежде, что фильм выйдет на «Плюсе». После просмотра Анна Владимировна сказала: «Я не могу это поставить на канал». — «Почему?» — «Мой заместитель Вася Уткин не потерпит работу, которая сделана хорошо, но не им».

— Судьба фильма?

— На экраны так и не вышел. Но на моем YouTube-канале есть. Кому интересно, могут посмотреть.