Владимир Ильин: «Рад своему переходу в «Ахмат»

Форвард Владимир Ильин оценил свой переход в «Ахмат», отметив, что для него это шаг вперед. По его словам, в команде хорошая атмосфера.

— Очень рад, что трансфер состоялся, перехожу в футбольный клуб «Ахмат». Большой шаг для меня, — цитирует Ильина пресс-служба «Ахмата». — Клубы в течение месяца вели переговоры, пришли к соглашению. Сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к сборам, завтра вылетаю в Анталью. Знаю многих ребят в «Ахмате», особенно хорошо знаком с Антоном Швецом, с которым познакомились в сборной, и с Роландом Гиголаевым. Знаю, что в Грозном дружная команда, с хорошей внутренней атмосферой, так что никаких проблем с адаптацией у меня не будет.