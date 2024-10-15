Гранат: «Без Тюкавина «Динамо» будет сложно добиваться положительного результата»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о значимости нападающего Константина Тюкавина для бело-голубых.

«Самый нужный, самый необходимый футболист для «Динамо» — Тюкавин. Без него бело-голубым будет сложно добиваться положительного результата. Даже несмотря на его пока низкую результативность в этом сезоне. Когда он в составе команды, оборона соперника всегда в напряжении. Уверен, что у него получится превзойти достижение прошлого сезона — 15 мячей. С каждой игрой он все увереннее и увереннее выступает», — приводит слова Граната Legalbet.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 на счету Тюкавина 4 гола. Московское «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.