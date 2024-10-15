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Сегодня, 14:50

Агент Роши: «Виллиан мечтает стать чемпионом с ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли в разговоре с «СЭ» высказался о текущей форме футболиста.

«Роша хочет продолжать помогать команде добиваться побед. Защитник проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию. Виллиан рад, что команда горит желанием и борется за титул. Он мечтает стать чемпионом с ЦСКА», — сказал Кампеделли «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Роша провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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