Агент Роши: «Виллиан мечтает стать чемпионом с ЦСКА»

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли в разговоре с «СЭ» высказался о текущей форме футболиста.

«Роша хочет продолжать помогать команде добиваться побед. Защитник проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию. Виллиан рад, что команда горит желанием и борется за титул. Он мечтает стать чемпионом с ЦСКА», — сказал Кампеделли «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Роша провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.