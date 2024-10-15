«Пари НН» расторг контракт с защитником Живоглядовым

«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Дмитрием Живоглядовым. Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация о том, что новый спортивный блок «Пари НН» принял решение избавиться от ряда футболистов, поскольку хочет показать руководству клуба, что они в состоянии осуществить изменения в команде для сохранения места в РПЛ.

Живоглядов выступал за нижегородскую команду с 2023 года. На счету 30-летнего защитника 17 матчей за «Пари НН» во всех турнирах и одна результативная передача.