Владимир Федотов: «В начале матча была некая напряженность»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).
«В начале матча была некая напряженность. Не хватало хладнокровия доиграть эпизоды до логического завершения, а соперник хорошо оборонялся. Во втором тайме стали работать более надежно, до гола имели предпосылки, но все-таки сумели забить и сравнять счет», — приводит слова тренера пресс-служба сочинцев.
В турнирной таблице «Сочи» располагается на третьем месте, набрав 28 очков в 16 матчах. «Урал» идет 14-м с 13 очками.
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