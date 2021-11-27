«Химки» — «Краснодар»: стартовые составы команд
«Химки» на своем поле примут «Краснодар» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Химки»: Лантартов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Глушаков, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Чернов, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Стрельник, Кривцов, Ильин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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