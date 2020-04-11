Владимир Федотов рассказал, сколько времени нужно на сборы перед возобновлением чемпионата

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказал свое мнение о том, какое время необходимо, чтобы набрать форму после паузы в сезоне. Тинькофф чемпионат России был прерван из-за коронавируса.

— Чемпионат рано или поздно возобновится. Сколько времени нужно будет на сборы?

— Две недели — это даже мало. В условиях самоизоляции занятия в квартире не обеспечат необходимой подготовки на сто процентов. Да, можно поддержать какой-то уровень, не дать ослабнуть мышцам, но футбол предъявляет очень серьезные требования к организму, тем более, если чемпионат возобновится, это будет две игры в неделю. К подготовке будут предъявляться сильные требования. Если у нас будет слишком мало времени на подготовку, это серьезно увеличит травматизм. Поэтому три недели — минимальный срок для подготовки, — цитирует Федотова «Спорт день за днем».

По данным Worldometers на утро 11 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 699 635 человек. Зафиксировано 102 734 летальных исхода от инфекции, вылечились 376 330 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 11 917 человек. 94 человека умерли, выздоровели — 795.