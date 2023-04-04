Владимир Федотов рассказал о восстановлении Дивеева после травмы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как проходит восстановление защитника команды Игоря Дивеева после полученной травмы.

«Конечно поддержка должна быть, безусловно. Если про Игоря Дивеева, мы понимаем, что его выздоровление должно проходить на хорошей ноте, только позитив. В его будущей подготовке после травмы мы должны учесть все обстоятельства прошлой травмы, чтобы не было рецидивов. Здесь должна быть комплексная подготовка для того, чтобы не было мелких, повторных повреждений. Важно найти правильные слова — это ускоряет восстановление. Это не мы придумали, все уже доказано. Они же тоже люди, все понимают, все чувствуют. Мы и сами футболистами были, травмы получали», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

Ранее стало известно, что Дивеев пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). У него диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.