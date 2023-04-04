Федотов: «Сейчас очень не хватает болельщиков на трибунах»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о болельщиках красно-синих.

«Новый клуб, новый вызов. Но и отношения, которые необходимо выстраивать, чтобы двигаться вперед и быть успешным. Масштабы команды тоже много значат. Наша армия болельщиков, которая всегда с нами. Сейчас их очень не хватает на трибунах. Матч с 2DROTS показал, что эта атмосфера очень важна. Футбол в первую очередь для болельщиков», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков за 21 матч.