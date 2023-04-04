Владимир Федотов высказался о вызове Облякова в сборную России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову высказался о вызове полузащитника красно-синих Ивана Облякова в сборную России.

«Это всегда почетно для футболиста. Это та гордость, которую хочется испытать каждому. И на примере Ивана Облякова дать понять остальным, что это возможно (оказаться в сборной). Все реально — нужно трудиться, пахать и жертвовать. В футболе я других путей не знаю», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).