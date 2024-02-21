Главный тренер ЦСКА Федотов поделился мнением о новичке команды Айссауи

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход в клуб полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

«Мы сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку — это три. Нужна адаптация», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Тренер заявил, что Айссауи обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Также Федотов отметил небольшую цену, за которую ЦСКА приобрел футболиста.

Контракт 19-летнего алжирца с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на два года. Ранее Айссауи выступал за молодежную команду «УСМ Алжир».

По информации СМИ, армейцы заплатили за полузащитника 150 тысяч долларов. Также предусмотрено перечисление 25 процентов от суммы перепродажи.