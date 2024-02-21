Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:26

Главный тренер ЦСКА Федотов поделился мнением о новичке команды Айссауи

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход в клуб полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

«Мы сейчас не будем давать оценки Айссауи. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку — это три. Нужна адаптация», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Тренер заявил, что Айссауи обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Также Федотов отметил небольшую цену, за которую ЦСКА приобрел футболиста.

Контракт 19-летнего алжирца с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на два года. Ранее Айссауи выступал за молодежную команду «УСМ Алжир».

По информации СМИ, армейцы заплатили за полузащитника 150 тысяч долларов. Также предусмотрено перечисление 25 процентов от суммы перепродажи.

Источник: Чемпионат
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Сид Ахмед Айссауи
0
Читайте также
Команда Москвы выиграла медальный зачет спартакиады 2024
10 лет назад Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале Олимпиады
Умер военный блогер Андрей Морозов
Путин вручил госнаграды воинским частям Воздушно-космических сил
В Сочи иностранец до смерти избил оскорбившую его россиянку
Задержан подозреваемый в попытке убийства правоохранителя в Лобне по заданию Киева
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Митрофанов заявил, что судьи РПЛ могут начать объяснять решения ВАР на стадионе уже этой весной
Агент Йочича: «Было несколько предложений, но Богдан хотел только в «Рубин»
«Оренбург» объявил о подписании иранца Горбани
«Оренбург» подписал нападающего из Белоруссии
Гарре прибудет в расположение «Крыльев Советов» 25 февраля
Трансферы РПЛ: «Краснодар» нашел нападающего, ЦСКА взял алжирского хавбека
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов заявил, что судьи РПЛ могут начать объяснять решения ВАР на стадионе уже этой весной

Митрофанов — о бразильцах в «Зените»: «Если придают яркости чемпионату, я за то, чтобы они появлялись»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости