Митрофанов заявил, что судьи РПЛ могут начать объяснять решения ВАР на стадионе уже этой весной

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об открытости судей в чемпионате России.

— До прихода Милорада Мажича в России зарождалась тенденция на открытость судей. Сейчас кажется, что эта история завершилась.

— Не готов полностью с вами согласиться. Начиная с 2019 года мы избрали тенденцию к открытости. Но прозрачность и открытость судейства не всегда предполагают прямое общение арбитра с журналистами, болельщиками. Мы максимально информируем и раскрываем доступ к решениям ЭСК, после каждого тура выпускаем объяснение всех спорных решений судей. Мы готовы устраивать брифинги и коммуникацию руководства судейских подразделений для обучения журналистов. Но у каждого руководителя есть своя точка зрения, какие виды коммуникации оптимальны. Возможно, в этих точках зрения есть перегибы. Не говорю, что они не должны подвергаться корректировке, наоборот, должны.

Мы не отказываемся от тренда на открытость судейства. Но считаем, что открытость судейства нужна для того, чтобы сама игра была понятнее болельщику, при этом она должна осуществляться в соответствии с правилами. Вы же помните историю с Зимним кубком РПЛ, где общение судей во время просмотра ВАР транслировалось в эфире? Мы были против этого, потому что правила не разрешают этого делать. Но РПЛ решила провести подобный эксперимент, не уведомив об этом ИФАБ. Знаете, что произошло дальше? Мы еще во время турнира получили письмо от генерального секретаря ИФАБ о том, что наши арбитры нарушают правила игры. Нам говорят: «Судьи ваши, организатор — ваша лига, команды ваши. Имейте в виду, вы не имеете права нарушать правила игры». Правилами игры определяется то, что может делать судья.

— Это же был товарищеский турнир. Можно даже сказать, тренировочный.

— А это не важно. Судья — официальный, проводит матч по правилам футбола.

Эта ситуация не означает, что так в принципе нельзя делать. Но для этого надо заранее написать письмо в ИФАБ, подробно объяснить весь процесс. Мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой выдать разрешение на проведение подобного эксперимента. Если получим разрешение, то постараемся максимально быстро решить технические вопросы, обучим арбитров. Потому что не каждый судья без подготовки в стрессовый момент сможет сориентироваться. Как только мы получим разрешение, готовы будем это внедрять. Мы за то, чтобы это делать правильно, единообразно и в соответствии с существующими правилами и нормами.

— Получить такое разрешение — реально?

— Мы надеемся, что нам разрешат. Нужно разработать техническое решение, как соединить микрофон с пультом стадиона. Если успеем реализовать, то можем начать эксперимент уже весной. Если нет, то со следующего сезона.