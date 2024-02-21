Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о количестве бразильцев в «Зените».

— В составе «Зенита» много бразильцев. Как вы к этому относитесь?

— У каждого клуба есть своя логика трансферной работы. Как человек, который в РФС отвечал за создание и развитие ЮФЛ, понимаю, что у «Зенита» есть прекрасная академия, готовящая хороших футболистов. Но главному тренеру и руководству клуба виднее, каких игроков им не хватает. У нас есть лимитное ограничение заявки, где не может быть заявлено более 13 легионеров и более 8 из них не может присутствовать на поле. Возможно, «Зенит» считает, что российских игроков нужного им амплуа сейчас нет. Тем не менее «Зенит» — это клуб, который системно развивает академию. Хочется верить, что количество россиян в составе любого клуба будет расти. В какой период это сделать? Как выстроить команду? Видно только тренеру.

— Если учитывать текущие условия, вы нормально к этому относитесь?

— Если исходить из того, что в нашем футболе появляются классные легионеры, которые показывают свой стиль игры и придают яркости чемпионату, способствуют росту наших футболистов, я скорее за то, чтобы такие игроки появлялись. Но я против каких-то крайностей. Мне кажется, это все же временное явление.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).