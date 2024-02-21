Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 февраля, 15:30

Митрофанов — о бразильцах в «Зените»: «Если придают яркости чемпионату, я за то, чтобы они появлялись»

Митрофанов поделился мнением о количестве бразильцев в «Зените»
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о количестве бразильцев в «Зените».

— В составе «Зенита» много бразильцев. Как вы к этому относитесь?

— У каждого клуба есть своя логика трансферной работы. Как человек, который в РФС отвечал за создание и развитие ЮФЛ, понимаю, что у «Зенита» есть прекрасная академия, готовящая хороших футболистов. Но главному тренеру и руководству клуба виднее, каких игроков им не хватает. У нас есть лимитное ограничение заявки, где не может быть заявлено более 13 легионеров и более 8 из них не может присутствовать на поле. Возможно, «Зенит» считает, что российских игроков нужного им амплуа сейчас нет. Тем не менее «Зенит» — это клуб, который системно развивает академию. Хочется верить, что количество россиян в составе любого клуба будет расти. В какой период это сделать? Как выстроить команду? Видно только тренеру.

— Если учитывать текущие условия, вы нормально к этому относитесь?

— Если исходить из того, что в нашем футболе появляются классные легионеры, которые показывают свой стиль игры и придают яркости чемпионату, способствуют росту наших футболистов, я скорее за то, чтобы такие игроки появлялись. Но я против каких-то крайностей. Мне кажется, это все же временное явление.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

ФК Зенит
Максим Митрофанов
6
2
Читайте также
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федотов поделился мнением о новичке команды Айссауи

РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода: «Важно выслушать позицию клубов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости