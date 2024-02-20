ЦСКА подписал алжирского полузащитника Айссауи

Полузащитник Сид Ахмед Айссауи подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним алжирцем рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на два года. Полузащитник будет выступать под 9-м номером.

Айссауи вытупал за молодежную команду «УСМ Алжир», а также провел 6 матчей за молодежную национальную команду, забив один гол.