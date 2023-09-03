Федотов — о возможном переходе Сутормина: «Нам русские позиции важны и нужны»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Ему («Зениту») самому нужен. Мы уже говорили, что нам русские позиции важны и нужны. Хорошие отношения с игроком? В первую очередь мы должны иметь хорошего футболиста. Отношение выстраиваем от того, как футболист показывает себя, отдается процессу», — сказал Федотов.

По информации «СЭ», ЦСКА был заинтересован в подписании Сутормина, однако трансфер не удалось осуществить из-за нежелания «Зенита» отпускать игрока.

В этом сезоне 24-летний Сутормин принял участие в четырех матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.