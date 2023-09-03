В 2023 году «Зенит» победил ЦСКА только в серии пенальти
В 2023 году армейцы не только прервали шестиматчевую серию поражений в противостоянии с «Зенитом», но и ни разу не уступили питерцам в основное время.
В двух московских встречах чемпионата команда Владимира Федотова набрала четыре очка, а казанский Суперкубок хотя и завершился в пользу сине-бело-голубых, но только в серии пенальти.
Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер ЦСКА
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2014
|
Чемпионат
|
Леонид Слуцкий
|
Арена Химки
|
1:0
|
Миланов
|
11.11.2018
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:0
|
Чалов, Сигурдссон
|
12.05.2019
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:3
|
Обляков — Дриусси-2, Ригони
|
02.11.2019
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Влашич — Ерохин
|
20.06.2020
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
0:4
|
Малком-2, Иванович, Дриусси
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Влашич — Азмун-2
|
17.03.2021
|
Чемпионат
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:3
|
Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба
|
26.08.2021
|
Чемпионат
|
Алексей Березуцкий
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Азмун
|
28.11.2021
|
Чемпионат
|
Алексей Березуцкий
|
ВЭБ Арена
|
0:2
|
Клаудиньо, Мостовой
|
13.08.2022
|
Чемпионат
|
Владимир Федотов
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Чалов — Малком, Мантуан
|
19.03.2023
|
Чемпионат
|
Владимир Федотов
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Чалов
|
15.07.2023
|
Суперкубок
|
Владимир Федотов
|
Ак Барс Арена
|
0:0 (пен. — 4:5)
|
-
|
03.09.2023
|
Чемпионат
|
Владимир Федотов
|
ВЭБ Арена
|
1:1
|
Заболотный — Дуглас Сантос
Итого: +3=3-7, мячи 11-19.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0