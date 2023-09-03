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В 2023 году «Зенит» победил ЦСКА только в серии пенальти

Кирилл Бурдаков
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В 2023 году армейцы не только прервали шестиматчевую серию поражений в противостоянии с «Зенитом», но и ни разу не уступили питерцам в основное время.

В двух московских встречах чемпионата команда Владимира Федотова набрала четыре очка, а казанский Суперкубок хотя и завершился в пользу сине-бело-голубых, но только в серии пенальти.

Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака

Дата

Турнир

Тренер ЦСКА

Стадион

Счет

Голы

15.03.2014

Чемпионат

Леонид Слуцкий

Арена Химки

1:0

Миланов

11.11.2018

Чемпионат

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

2:0

Чалов, Сигурдссон

12.05.2019

Чемпионат

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:3

Обляков — Дриусси-2, Ригони

02.11.2019

Чемпионат

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:1

Влашич — Ерохин

20.06.2020

Чемпионат

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

0:4

Малком-2, Иванович, Дриусси

19.08.2020

Чемпионат

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:2

Влашич — Азмун-2

17.03.2021

Чемпионат

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

2:3

Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба

26.08.2021

Чемпионат

Алексей Березуцкий

Газпром Арена

0:1

Азмун

28.11.2021

Чемпионат

Алексей Березуцкий

ВЭБ Арена

0:2

Клаудиньо, Мостовой

13.08.2022

Чемпионат

Владимир Федотов

Газпром Арена

1:2

Чалов — Малком, Мантуан

19.03.2023

Чемпионат

Владимир Федотов

ВЭБ Арена

1:0

Чалов

15.07.2023

Суперкубок

Владимир Федотов

Ак Барс Арена

0:0 (пен. — 4:5)

-

03.09.2023

Чемпионат

Владимир Федотов

ВЭБ Арена

1:1

Заболотный — Дуглас Сантос

Итого: +3=3-7, мячи 11-19.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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