В 2023 году «Зенит» победил ЦСКА только в серии пенальти

В 2023 году армейцы не только прервали шестиматчевую серию поражений в противостоянии с «Зенитом», но и ни разу не уступили питерцам в основное время.

В двух московских встречах чемпионата команда Владимира Федотова набрала четыре очка, а казанский Суперкубок хотя и завершился в пользу сине-бело-голубых, но только в серии пенальти.

Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака

Дата Турнир Тренер ЦСКА Стадион Счет Голы 15.03.2014 Чемпионат Леонид Слуцкий Арена Химки 1:0 Миланов 11.11.2018 Чемпионат Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 2:0 Чалов, Сигурдссон 12.05.2019 Чемпионат Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:3 Обляков — Дриусси-2, Ригони 02.11.2019 Чемпионат Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:1 Влашич — Ерохин 20.06.2020 Чемпионат Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 0:4 Малком-2, Иванович, Дриусси 19.08.2020 Чемпионат Виктор Гончаренко Газпром Арена 1:2 Влашич — Азмун-2 17.03.2021 Чемпионат Виктор Гончаренко ВЭБ Арена 2:3 Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба 26.08.2021 Чемпионат Алексей Березуцкий Газпром Арена 0:1 Азмун 28.11.2021 Чемпионат Алексей Березуцкий ВЭБ Арена 0:2 Клаудиньо, Мостовой 13.08.2022 Чемпионат Владимир Федотов Газпром Арена 1:2 Чалов — Малком, Мантуан 19.03.2023 Чемпионат Владимир Федотов ВЭБ Арена 1:0 Чалов 15.07.2023 Суперкубок Владимир Федотов Ак Барс Арена 0:0 (пен. — 4:5) - 03.09.2023 Чемпионат Владимир Федотов ВЭБ Арена 1:1 Заболотный — Дуглас Сантос

Итого: +3=3-7, мячи 11-19.