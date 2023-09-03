«Ростов» — «Динамо»: хозяева благодаря автоголу Грулева отыграли один мяч

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев отметился автоголом в матче против «Ростова» в 7-м туре РПЛ.

На 90-й минуте игрок «Динамо», выбивая мяч от ворот, попал в ногу Грулева, после чего мяч отскочил в ворота Антона Шунина.