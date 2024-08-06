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Сегодня, 02:04

Кириленко: «Пожелаем удачи «Спартаку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0) в матче 3-го тура РПЛ пожелал красно-белым выиграть чемпионат.

«Займет ли «Спартак» первое место в этом сезоне? Не знаю. Пожелаем удачи «Спартаку». Ситуация с отстранением Соболева? Жалко, хочется, чтобы играли игроки. Но я не знаю ситуации. Наверное, он хочет в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Кириленко.

«Спартак» набрал шесть очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-rfb-kirilenko-pozhelal-spartaku-vy-igrat-rpl/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Кириленко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
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 0 : 1
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