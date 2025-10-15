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15 октября 2025, 11:00

Кокорин — о Паке: «Если бы он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кокорин и Павел Мамаев в здании Московского городского суда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый конфликт с Денисом Паком в «Кофемании».

— Возвращаясь к роковому дню, к «Кофемании» — если бы была возможность отыграть ситуацию назад, что бы сделали иначе?

— Что там отыгрывать? Домой ушел бы. Но, когда говорят, что жизнь учит, что два раза на одни грабли не наступишь, могу честно сказать одну вещь. Если бы я его (Пака. — Прим. И.Р.) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз.

Понятно, что под градусом ты намного восприимчивее. И у меня была первая драка, в которой я, кстати, сумел удержаться. Ходил растаскивал, и в суде нашли эти записи, когда и этого оттащил, и тому сказал: «Успокойся». Там все слышно. Прихожу — и попадается этот человек. И его уровень хамства... На какой бы ты ни был должности, это не дает тебе права говорить такие вещи. Что-то же мужское в человеке должно быть.

По мне, если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя. Сидят пять пьяных дебилов, мы все это видим. Понимая ситуацию, специально садимся в конце зала. Вся «Кофемания» — пустая. А потом начинается. Когда человек высказывается так уверенно, понятно, что он чувствует за собой какое-то прикрытие. Но это не по-мужски. Тем более что потом он начинает трястись, говорить: извините, ребята. В общем, очень неприятный тип. И как он вел себя в суде — позорище. Чем меньше будет таких людей в России, тем лучше будет наша страна.

— То есть сейчас бы его встретили — не ручаетесь за себя?

— Если бы он что-то позволил себе сказать в мой адрес, не ручаюсь. Просто понимаю, что ничего не брал бы в руки, поскольку это рассматривается как орудие. Но легкими (телесными повреждениями. — Прим. И.Р.) там можно было бы не отделаться.

— Рукопожатия с ним точно не было бы?

— Ни в коем случае. Не из-за какой-то обиды. Просто парень максимально неприятный. И все, кто с ним работает, подтверждают и знают это.

— Вы с ним после выхода из заключения никогда не встречались?

— Нет. И упаси господь.

— Если бы оказались в Москве, ту «Кофеманию» за километр бы обходили?

— Да нет, зашел бы без проблем.

— Как думаете, вам просто не повезло, что попали на человека при государственной должности? Будь это простой человек, никаким сроком это бы не закончилось?

— Да. Конечно. Потом они для чего-то это красиво закрутили, и все.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Александр Кокорин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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