Кокорин — о Паке: «Если бы он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз»

Известный футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый конфликт с Денисом Паком в «Кофемании».

— Возвращаясь к роковому дню, к «Кофемании» — если бы была возможность отыграть ситуацию назад, что бы сделали иначе?

— Что там отыгрывать? Домой ушел бы. Но, когда говорят, что жизнь учит, что два раза на одни грабли не наступишь, могу честно сказать одну вещь. Если бы я его (Пака. — Прим. И.Р.) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз.

Понятно, что под градусом ты намного восприимчивее. И у меня была первая драка, в которой я, кстати, сумел удержаться. Ходил растаскивал, и в суде нашли эти записи, когда и этого оттащил, и тому сказал: «Успокойся». Там все слышно. Прихожу — и попадается этот человек. И его уровень хамства... На какой бы ты ни был должности, это не дает тебе права говорить такие вещи. Что-то же мужское в человеке должно быть.

По мне, если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя. Сидят пять пьяных дебилов, мы все это видим. Понимая ситуацию, специально садимся в конце зала. Вся «Кофемания» — пустая. А потом начинается. Когда человек высказывается так уверенно, понятно, что он чувствует за собой какое-то прикрытие. Но это не по-мужски. Тем более что потом он начинает трястись, говорить: извините, ребята. В общем, очень неприятный тип. И как он вел себя в суде — позорище. Чем меньше будет таких людей в России, тем лучше будет наша страна.

— То есть сейчас бы его встретили — не ручаетесь за себя?

— Если бы он что-то позволил себе сказать в мой адрес, не ручаюсь. Просто понимаю, что ничего не брал бы в руки, поскольку это рассматривается как орудие. Но легкими (телесными повреждениями. — Прим. И.Р.) там можно было бы не отделаться.

— Рукопожатия с ним точно не было бы?

— Ни в коем случае. Не из-за какой-то обиды. Просто парень максимально неприятный. И все, кто с ним работает, подтверждают и знают это.

— Вы с ним после выхода из заключения никогда не встречались?

— Нет. И упаси господь.

— Если бы оказались в Москве, ту «Кофеманию» за километр бы обходили?

— Да нет, зашел бы без проблем.

— Как думаете, вам просто не повезло, что попали на человека при государственной должности? Будь это простой человек, никаким сроком это бы не закончилось?

— Да. Конечно. Потом они для чего-то это красиво закрутили, и все.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.