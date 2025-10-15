Кокорин — о Паке: «Если бы он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз»
Известный футболист Александр Кокорин в интервью «СЭ» вспомнил знаменитый конфликт с Денисом Паком в «Кофемании».
— Возвращаясь к роковому дню, к «Кофемании» — если бы была возможность отыграть ситуацию назад, что бы сделали иначе?
— Что там отыгрывать? Домой ушел бы. Но, когда говорят, что жизнь учит, что два раза на одни грабли не наступишь, могу честно сказать одну вещь. Если бы я его (Пака. — Прим. И.Р.) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, не уверен, что не ударил бы его еще раз.
Понятно, что под градусом ты намного восприимчивее. И у меня была первая драка, в которой я, кстати, сумел удержаться. Ходил растаскивал, и в суде нашли эти записи, когда и этого оттащил, и тому сказал: «Успокойся». Там все слышно. Прихожу — и попадается этот человек. И его уровень хамства... На какой бы ты ни был должности, это не дает тебе права говорить такие вещи. Что-то же мужское в человеке должно быть.
По мне, если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя. Сидят пять пьяных дебилов, мы все это видим. Понимая ситуацию, специально садимся в конце зала. Вся «Кофемания» — пустая. А потом начинается. Когда человек высказывается так уверенно, понятно, что он чувствует за собой какое-то прикрытие. Но это не по-мужски. Тем более что потом он начинает трястись, говорить: извините, ребята. В общем, очень неприятный тип. И как он вел себя в суде — позорище. Чем меньше будет таких людей в России, тем лучше будет наша страна.
— То есть сейчас бы его встретили — не ручаетесь за себя?
— Если бы он что-то позволил себе сказать в мой адрес, не ручаюсь. Просто понимаю, что ничего не брал бы в руки, поскольку это рассматривается как орудие. Но легкими (телесными повреждениями. — Прим. И.Р.) там можно было бы не отделаться.
— Рукопожатия с ним точно не было бы?
— Ни в коем случае. Не из-за какой-то обиды. Просто парень максимально неприятный. И все, кто с ним работает, подтверждают и знают это.
— Вы с ним после выхода из заключения никогда не встречались?
— Нет. И упаси господь.
— Если бы оказались в Москве, ту «Кофеманию» за километр бы обходили?
— Да нет, зашел бы без проблем.
— Как думаете, вам просто не повезло, что попали на человека при государственной должности? Будь это простой человек, никаким сроком это бы не закончилось?
— Да. Конечно. Потом они для чего-то это красиво закрутили, и все.
Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.
8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год 6 месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на 1 год 5 месяцев.
В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области. 17 сентября 2019 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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1
|Зенит
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|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0