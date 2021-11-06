Владимир Федотов — о победе над ЦСКА: «Первый тайм нам удался, а могли забить и больше»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:1).
— Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше. Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч", — сказал тренер.
— Планировали ли с самого начала завладеть инициативой?
— Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.
— Ожидали, что ЦСКА будет именно таким, каким он был в первом тайме?
— На эти вопросы сложно отвечать. Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблице. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.
— Не боитесь, что зимой на Кассьерра будет большой спрос и он покинет команду?
— Это жизненные вопросы. Матео пока наш, здесь нет оснований менять прописку. Здесь его хорошо приняли, он вошел в нашу семью!
«Сочи» набрал 27 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, ЦСКА (23) — пятый.
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