Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:1).

— Слава богу, что сегодня были наши болельщики и был футбольный антураж. Футбол для них! Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше. Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч", — сказал тренер.

— Планировали ли с самого начала завладеть инициативой?

— Конечно, мы хотим быть агрессивными и показывать комбинационный футбол. Нам это удалось. Я благодарен ребятам и той поддержке, которая была на стадионе.

— Ожидали, что ЦСКА будет именно таким, каким он был в первом тайме?

— На эти вопросы сложно отвечать. Мы готовились к команде, которая находится в верхней части таблице. Отдадим должное нашей команде, которая показала хорошие скорости и показала результат.

— Не боитесь, что зимой на Кассьерра будет большой спрос и он покинет команду?

— Это жизненные вопросы. Матео пока наш, здесь нет оснований менять прописку. Здесь его хорошо приняли, он вошел в нашу семью!

«Сочи» набрал 27 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, ЦСКА (23) — пятый.