Владимир Федотов назвал эпидемиологическую обстановку в России главной проблемой при возобновлении РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможности возобновления чемпионата России на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что еще не до конца понятна ситуация с легионерами, находящимися сейчас за границей.

— Сейчас все команды на самоизоляции, тренируются в индивидуальном режиме, — цитирует ТАСС Федотова. — От того, сколько времени будет в нашем распоряжении, две или три недели, будем отталкиваться, когда у нас будет информация о том, когда мы сможем приступить к тренировкам. У нас Миха Мевля находится у себя на родине (в Словении), по прибытии он две недели должен будет находиться на самоизоляции. Как это будет выглядеть, ведь пока авиасообщение у нас закрыто.

Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка — у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно. Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное — когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура.

«Сочи» после 22 туров занимает 12-е место в таблице РПЛ с 24 очками.