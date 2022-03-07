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Владимир Федотов: «Готовились к атакующему потенциалу «Ростова»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Очень хорошая напряженная игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. У них было желание, стремление и супермощное начало, только не удалось завершить эти моменты результативно. Готовились к атакующему потенциалу «Ростова». Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — цитирует тренера сайт южан.

«Сочи» занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 20 матчах. «Ростов» идет 14-м с 18 очками в 19 матчах.

В следующем туре Тинькофф РПЛ сочинцы сыграют с «Химками» на выезде. Матч пройдет 13 марта.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/vladimir-fedotov-my-gotovilis-k-atakuyushchemu-potentsialu-sopernikov/
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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