Владимир Федотов: «Готовились к атакующему потенциалу «Ростова»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Очень хорошая напряженная игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. У них было желание, стремление и супермощное начало, только не удалось завершить эти моменты результативно. Готовились к атакующему потенциалу «Ростова». Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — цитирует тренера сайт южан.

«Сочи» занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 20 матчах. «Ростов» идет 14-м с 18 очками в 19 матчах.

В следующем туре Тинькофф РПЛ сочинцы сыграют с «Химками» на выезде. Матч пройдет 13 марта.