Кафанов о поражении от «Сочи»: «Думаю, на ничью мы наиграли»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив, ведь моменты были у обеих команд, — цитирует тренера сайт ростовчан.

— В заявке не было многих игроков.

— В первую очередь защитников. Мы не досчитались сразу группы игроков. В то же время мы проверили молодых ребят, которые неплохо себя проявили.

— Связана ли ранняя замена Фольмера и то, что после этого удалось отодвинуть игру от своих ворот.

— Если соперник перестал создавать моменты с этого фланга, то, значит, получилось.

— «Ростов» не первый раз получает пенальти в свои ворота, когда в борьбе мяч попадает в руку. Возможно ли как-то минимизировать подобные нарушения?

— Нет. Когда мяч после рикошета попадает в таком положении в руку, то это не так просто тренировать.

— Скажите несколько слов о Кнудсене. Какие качества можете выделить в его игре?

— Магнус технически обученный, выносливый. Несмотря на молодость, он уже ведет себя на поле как лидер.

«Сочи» занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 20 матчах. «Ростов» идет 14-м с 18 очками в 19 матчах.