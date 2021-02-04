Владимир Быстров сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров в интервью «СЭ» сделал выбор между «Зенитом и «Спартаком», отвечая на блиц-вопросы.

Экс-футболист ранее выступал в «Зените» (2002 — 2005, 2009 — 2014) и в «Спартаке» (2005 — 2009).

— «Зенит» или «Спартак»?

— «ГазМяс».

— Стать главным тренером «Зенита» или «Спартака»?

— В обеих командах.

— Шапи или Берг?

— Берг.

— Хоккей или футбол?

— Хоккей.

— Быстров-комментатор — это возможно?

— Нет.

— О чем сейчас мечтает Владимир Быстров?

— Поймать золотую рыбку, — сказал Быстров.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым читайте здесь