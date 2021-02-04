Владимир Быстров сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»
11:30
Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров в интервью «СЭ» сделал выбор между «Зенитом и «Спартаком», отвечая на блиц-вопросы.
Экс-футболист ранее выступал в «Зените» (2002 — 2005, 2009 — 2014) и в «Спартаке» (2005 — 2009).
— «Зенит» или «Спартак»?
— «ГазМяс».
— Стать главным тренером «Зенита» или «Спартака»?
— В обеих командах.
— Шапи или Берг?
— Берг.
— Хоккей или футбол?
— Хоккей.
— Быстров-комментатор — это возможно?
— Нет.
— О чем сейчас мечтает Владимир Быстров?
— Поймать золотую рыбку, — сказал Быстров.
(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)
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