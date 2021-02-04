Черчесов рассказал о своем отношении к выборам президента РФС Дюкова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о проходящей сейчас (4 февраля) в Москве конференции РФС.

— Наш тренерский штаб продолжает свою работу в Турции, где проводят сборы многие российские клубы. Посещаем тренировки, контрольные матчи, общаемся с игроками, тренерами и руководителями, — говорит Черчесов. — Вчера, к примеру, удалось побывать на матче турецкого чемпионата «Антальяспор» — «Бешикташ». Обе команды показали футбол высокого уровня, и ничейный исход вполне закономерен. Достойно смотрелся в составе хозяев Федор Кудряшов, отыгравший 90 минут на позиции левого защитника.

Внимательно следим и за событиями в Москве, где проходит Конференция РФС, на которой будут выбраны президент и новый состав исполкома. Не сомневаюсь, что мероприятие как всегда пройдет на высоком организационном уровне. За прошедшие два года Александр Валерьевич Дюков уже немало сделал для российского футбола, реформировав многие его направления. Убежден, что он и его команда продолжат системную и эффективную деятельность по развитию футбола и в дальнейшем. С интересом ждем и выборов нового состава Исполкома. Желаю делегатам Конференции продуктивной работы, а мы отправляемся на игру московского «Динамо» и «Кайрата».

(Вячеслав Короткин)