Владимира Быстрова включили в базу «Миротворца»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров включен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

На портале указано, что Быстров якобы пропагандировал войну и убийство граждан Украины и покушался на суверенитет и территориальную целостность страны.

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».