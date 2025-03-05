Деменко: «Если у Аршавина есть желание работать тренером, то ему надо уходить из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил возможность того, что Андрей Аршавин станет главным тренером петербургского клуба.

«Если у Аршавина есть желание работать тренером, то ему сейчас надо уходить из «Зенита». Сейчас он работает заместителем генерального директора по развитию. Если хочет становиться тренером, то нужно идти куда-то помощником. Но с ходу в то, что он сразу станет главным тренером, мало верится.

Конечно, будет красиво и интересно, если Аршавин станет главным тренером «Зенита». Если он наберется уже тренерского опыта, то это возможно при его желании. Это было бы интересно и Аршавину, и клубу. Все-таки это питерский парень. Но мы зачастую видим картину, что местные ребята у нас не работают в своих клубах. Что касается игрового стиля, то я не стал бы ждать от команд Аршавина атакующего футбола, несмотря на его позицию на поле в бытность игровой карьеры», — приводит слова Деменко Legalbet.

За «Зенит» Аршавин провел 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач. Сейчас экс-футболист работает заместителем генерального директора по развитию клуба.