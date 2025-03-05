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Деменко: «Если у Аршавина есть желание работать тренером, то ему надо уходить из «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил возможность того, что Андрей Аршавин станет главным тренером петербургского клуба.

«Если у Аршавина есть желание работать тренером, то ему сейчас надо уходить из «Зенита». Сейчас он работает заместителем генерального директора по развитию. Если хочет становиться тренером, то нужно идти куда-то помощником. Но с ходу в то, что он сразу станет главным тренером, мало верится.

Конечно, будет красиво и интересно, если Аршавин станет главным тренером «Зенита». Если он наберется уже тренерского опыта, то это возможно при его желании. Это было бы интересно и Аршавину, и клубу. Все-таки это питерский парень. Но мы зачастую видим картину, что местные ребята у нас не работают в своих клубах. Что касается игрового стиля, то я не стал бы ждать от команд Аршавина атакующего футбола, несмотря на его позицию на поле в бытность игровой карьеры», — приводит слова Деменко Legalbet.

За «Зенит» Аршавин провел 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач. Сейчас экс-футболист работает заместителем генерального директора по развитию клуба.

Источник: Legalbet
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Андрей Аршавин
Максим Деменко
ФК Зенит
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1
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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