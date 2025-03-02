Быстров — о «Динамо»: «Думаю, выше третьего места они не смогут подняться»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об амбициях «Динамо» после рестарта РПЛ.

«Динамо» с Глебовым будет бороться за тройку. Наверное, четвертое-пятое место. Думаю, выше третьего они не смогут подняться. В прошлом году у них был реальный шанс. К сожалению, каждый год такие шансы не будут даваться», — сказал Быстров «СЭ».

«Ростов» сыграет с «Динамо» в 19-м туре РПЛ в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.