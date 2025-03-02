Туфан Садыгов: «Договоры с компаниями-спонсорами «Химок» заключены на 5 лет. Все будет нормально»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем команды.

«Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально. С клубом в будущем все будет хорошо? Я тут. Значит все хорошо», — сказал Садыгов «СЭ».

23 января главному инвестору «Химок» Туфану Садыгову изменили меру пресечения и сняли домашний арест под залог после заседания Головинского суда по делу о его задержании.

11 декабря 2024 года стало известно, что инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.