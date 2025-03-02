Быстров считает, что у «Локомотива» нет задачи бороться за чемпионство

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию «Локомотива».

«Если бы «Локомотив» хотел бороться за чемпионство, они бы сделали две-три покупки. Хотя бы одного нападающего... Видимо, у них нет таких задач: как будет, так будет», — сказал Быстров «СЭ».

«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в гостевом матче 19-го тура РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.