Владимир Быстров: «О травле Дзюбы слишком много говорят. Его же не весь стадион травит?»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с фанатами и нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

— Об этом слишком много говорят... Его же не весь стадион травит, так? — отметил Быстров. — А кучка отдельных лиц. Они живут в каком-то своем мире. Приходят и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая безбашенность этих людей делают свое дело.

— «Зенит» — фаворит предстоящего матча?

— На бумаге — да. «Зенит» все-таки лидер чемпионата. Но это формальность. «Спартак» свежее, имел больше времени для подготовки. Плюс Бакаев набрал хорошую форму. Если красно-белые сыграют на своих козырях, «Зениту» придется тяжело.

Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»